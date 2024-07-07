В МЧС назвали причину аварии на газопроводе в Алуште
Причиной ЧП под Алуштой стала разгерметизация моста газовой трубы
Причиной ЧП под Алуштой стала разгерметизация моста газовой трубы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив». — сказано в сообщении.
Угрозы населенному пункту нет. подчеркнули в ведомстве.
На месте происшествия работают более 50 специалистов и 14 единиц техники, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось об исключении версии теракта на газопроводе.