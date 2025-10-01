В машине, дома, в гостях: студентка обвинила мужчин в многократном изнасиловании

Под Волгоградом 19-летняя студентка обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании. Однако они уверяют, что все было по обоюдному согласию, сообщает V1.ru .

Инцидент произошел в населенном пункте Тундутово в Калмыкии. По словам пострадавшей, с одним из насильников девушка была знакома. Они катались на машине, когда Бата вынудил ее заняться оральным сексом, а происходящее снимал на видео, которое отправил друзьям.

Затем он пропал на некоторое время, но неожиданно позвонил ночью, заявив, что приедет к студентке, а если она не выйдет, то заберется к ней в дом. Когда Бата приехал, он потребовал разговора с девушкой. Она отвела его на летнюю кухню, где произошло первое изнасилование.

После этого Бата пригласил жертву на день рождения к другу Алексею, но она отказалась. Тогда он забрал ее телефон и сказал, что вернет, когда она согласится поехать с ним. Девушку увезли в дом в 10 км от села. В гостях у друга ей вернули телефон, однако связи не было.

Бата и Алексей до утра насиловали студентку. Затем пострадавшую отвезли домой, где ее обыскались мать и сестра. Семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчины утверждают, что все произошло по обоюдному согласию. Жители села разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что в ситуации девушка виновата сама.

