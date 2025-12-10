В Марокко рухнули сразу два здания, погибли 19 человек
В результате обрушения двух строений в марокканском городе Фес погибли 19 человек, еще 16 получили травмы. На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия толпились несколько десятков человек, сообщает «Осторожно, новости».
Трагедия произошла в ночь на 10 декабря, об этом сообщили представители местной администрации. В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы. По предварительной информации, среди погибших четверо несовершеннолетних.
Среди 16 раненых есть две беременные женщины. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.
На момент публикации заметки известно, что спасателям удалось извлечь из-под обломков живого ребенка и нескольких раненых.
