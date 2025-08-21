В Малайзии горящий «Хорнет» рухнул на землю
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Малайзии потерпел крушение в районе аэропорта Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане, сообщает Shot.
Самолет совершил аварийную посадку вне территории аэродрома после возгорания в воздухе.
Экипаж из двух пилотов успешно катапультировался до момента столкновения с землей. Состояние пилотов оценивается как стабильное, они госпитализированы для медицинского наблюдения.
Специальная комиссия приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Причины возгорания и последующего падения самолета устанавливаются. Полеты аналогичных моделей временно приостановлены до выяснения причин инцидента.