сегодня в 22:09

В Малайзии горящий «Хорнет» рухнул на землю

Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Малайзии потерпел крушение в районе аэропорта Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане, сообщает Shot .

Самолет совершил аварийную посадку вне территории аэродрома после возгорания в воздухе.

Экипаж из двух пилотов успешно катапультировался до момента столкновения с землей. Состояние пилотов оценивается как стабильное, они госпитализированы для медицинского наблюдения.

Специальная комиссия приступила к расследованию обстоятельств происшествия. Причины возгорания и последующего падения самолета устанавливаются. Полеты аналогичных моделей временно приостановлены до выяснения причин инцидента.