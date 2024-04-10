В МАГАТЭ согласились провести заседание по обстрелам ЗАЭС

Фото - © Член делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)/РИА Новости, Юрий Войткевич

На заседании МАГАТЭ в Вене обсудят ситуацию на Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 апреля в штаб-квартире в Вене обсудит ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС, пишет « Коммерсант ».

Ранее в организацию направляли запросы Россия и Украина.

Уточняется, что мероприятие будет непубличным, прессу не допустят.

С 5 по 9 апреля Запорожская АЭС подверглась атаке беспилотников со стороны ВСУ, сообщал «Росатом».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал обстрелы безответственными, поскольку они угрожают ядерной безопасности объекта.