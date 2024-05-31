В Луховицах специалисты потушили лесной пожар

Днем ранее в Белоомутском участковом лесничестве в 7 км от деревни Лесное округа Луховицы с помощью системы видеомониторинга обнаружено возгорание на площади 0,08 га, что было подтверждено сотрудниками лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 8 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,13 га.

Потребовалось 5 с лишним часов, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.