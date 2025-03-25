В Луховицах потушили лесной пожар, возникший из-за пала травы на смежном участке

24 марта в Луховицком участковом лесничестве в 0,2 км от села Городна округа Луховицы местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0,3 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно были направлены 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники.

Впоследствии площадь возгорания незначительно увеличилась до 0.37 га.

Потребовалось чуть более часа, чтобы ликвидировать пожар.

Причина пожара — травяной пал на сопредельной лесу территории.

Устанавливается собственник смежного с лесом участка.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (КоАП РФ ст. 8.32):

граждане — до 60 000 рублей;

должностные лица — до 110 000 рублей;

юридические лица — до 2 000 000 рублей;

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам — штраф до 500 000 рублей.

Кроме того, смежный участок должен быть очищен от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее 10 м от границ территории леса, либо отделен противопожарной минерализованной полосой не менее 1,4 м или иным противопожарным барьером.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.