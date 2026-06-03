В Луховицах мужчина пострадал при замене газовой подводки

Инцидент с газовым оборудованием произошел 2 июня в доме №7 на улице Новой в селе Ловцы муниципального округа Луховицы. При самостоятельной замене гибкой подводки к плите 40-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник в 11.05 в квартире многоквартирного дома №7 на улице Новой мужчина 1986 года рождения самостоятельно менял гибкую подводку для газовой плиты. Во время работ он не соблюдал меры безопасности, из-за чего произошло воспламенение и газовый хлопок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.