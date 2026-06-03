СК возбудил дело после нападения на семью под Кемеровом

Около 20 человек избили пассажиров машины и повредили авто под Кемеровом

Следователи возбудили уголовное дело после сообщения о нападении на семью в автомобиле под Кемеровом. Поводом стал пост в соцсетях, сообщает Сiбдепо .

Все произошло в Кемеровской области около пяти часов утра. По данным, опубликованным в соцсетях, группа из примерно 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет напала на автомобиль, в котором находилась семья.

«Группа лиц примерно из 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет избила всех, кто находился в машине, а также сильно испортила сам автомобиль. Половину нападавших позже отпустили, и, как утверждает автор поста, полиция бездействовала», — отмечается в посте, который стал поводом для разбирательства.

После распространения информации в СМИ следователи из Березовского возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас сотрудники проводят необходимые следственные действия, устанавливают личности всех участников и восстанавливают полную картину произошедшего.

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