сегодня в 22:58

В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского БПЛА

Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского дрона, сообщил глава республики Леонид Пасечник на платформе Max.

Вечером 28 февраля в Марковском муниципальном округе дрон ВСУ атаковал автомобили волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь.

В результате атаки погиб 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения.

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.