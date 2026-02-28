В ЛНР волонтер погиб при атаке украинского БПЛА
Один волонтер погиб, двое ранены в результате атаки украинского дрона, сообщил глава республики Леонид Пасечник на платформе Max.
Вечером 28 февраля в Марковском муниципальном округе дрон ВСУ атаковал автомобили волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь.
В результате атаки погиб 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб. Еще двое волонтеров — женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья — получили ранения.
Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа.
