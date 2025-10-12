В Люберцах задержали женщину, ударившую ножом мужчину в ходе ссоры

В городском округе Люберцы задержали местную жительницу 1973 года рождения, которую подозревают нанесении ножевого ранения мужчине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В отдел полиции поступило сообщение, что в медучреждение был доставлен мужчина 1974 года рождения с ножевым ранением. Предварительно, в одной из квартир жилого дома на улице Первомайская во время конфликта женщина пырнула ножом своего оппонента.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в подмосковном Клину полицейские задержали женщину 1986 года рождения, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью супругу в ходе бытовой ссоры.

