В Люберцах некий Самвел сломал перегородивший его авто дорогу шлагбаум

В подмосковных Люберцах некий Самвел сломал шлагбаум, который перегородил ему дорогу на проспекте Гагарина. Мужчине, предположительно, не понравился установленный объект, сообщает « Многонационал ».

Недовольный местный житель, пожаловавшийся Telegram-каналу, написал, что вопрос об установке шлагбаума согласовывали на протяжении года. Самвел сломал его менее, чем через месяц после появления.

Демонтировавший шлагбаум мужчина оставил номер телефона. Он готов поговорить с теми местными жителями, кто не согласен с его действиями.

На опубликованном видео крепкий мужчина в спортивном костюме подошел к шлагбауму и начал выгибать его в разные стороны. В результате объект был сломан. Проходящие мимо люди только лишь смотрели, но не вмешивались. Затем мужчина вырвал шлагбаум и бросил его неподалеку.

