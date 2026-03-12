В Люберцах мужчине продали ядовитую траву под видом съедобной черемши

Житель подмосковных Люберец купил в уличной палатке рядом со станцией МЦД «Люберцы» ядовитую траву под видом съедобной черемши и отравился. Мужчине пришлось вызывать скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112» .

Жителю Люберец продали опасную траву, выданную за съедобную черемшу. По рассказу потерпевшего, дома он добавил часть купленного растения в суп, а остальное попробовал свежим. Однако это чуть не привело к трагическим последствиям — вскоре он почувствовал резкое недомогание, у него онемел язык, появилось жжение в ротовой полости и вдоль пищевода.

Сопоставив симптомы с информацией в Сети, Александр предположил, что вместо черемши ему продали ядовитую черемицу, имеющую схожий внешний вид. Он сразу же вызвал скорую помощь, а до прибытия медиков мужчина самостоятельно приступил к промыванию желудка.

Прибывшая бригада скорой помощи одобрила правильные и оперативные действия пострадавшего. В настоящее время его жизни и здоровью уже ничто не угрожает.

