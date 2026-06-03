В Люберцах ликвидировали возгорание в доме в Томилино

Возгорание личных вещей произошло в квартире дома №13 в микрорайоне Птицефабрика в Томилино городского округа Люберцы. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инцидент произошел в многоквартирном доме №13 в микрорайоне Птицефабрика в поселке Томилино городского округа Люберцы. В одной из квартир загорелись личные вещи. Очаг возгорания удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.