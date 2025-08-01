В Литве нашли россиянина, который выпрыгнул из транзитного поезда и пропал

В июле ехавший в Калининград россиянин выпрыгнул из поезда в Литве. Его удалось разыскать спустя месяц, сообщает SHOT .

Молодого человека отыскали местные спецслужбы. Они установили его местонахождение. Однако расследование еще ведется, другие подробности не раскрываются.

Юноше грозят штраф в размере от 70 до 300 евро и депортация из Литвы.

Месяц назад 21-летний Даниил сел на поезд, проходящий транзитом через Литву. Он должен был прибыть в Калининград. Однако в Литве юноша спрыгнул с поезда.

Отец парня рассказал, что побег сына стал для него шоком. По словам мужчины, Даниил ничего не сообщал о своих планах.