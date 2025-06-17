Ехавший в Калининград россиянин выпрыгнул из поезда в Литве

21-летнего россиянина Даниила разыскивает литовская полиция за то, что он выпрыгнул из поезда в Литве. Состав двигался из Адлера в Калининград, сообщает SHOT .

Уроженец Башкирии сел на поезд, проходящий транзитом через Литву, утром 17 июня. Когда состав вот-вот должен был прибыть на ж/д станцию ​​Кибартай, проводник заметил открытую дверь.

После этого выяснилось, что один из пассажиров пропал. Это был Даниил. Отец парня заявил, что находится в шоке. Он не ожидал, что сын может сбежать, ведь ничего необычного в его поведении не было замечено. О своих планах юноша тоже не сообщал.

По словам мужчины, Даниил искал себя: жил с родными в Подмосковье, Уфе, недавно вернулся из Турции. По словам отца, его сыну «везде не нравится». Также родные утверждают, что парень не состоял ни в каких запрещенных организациях.

Ранее Литва закрыла въезд для некоторых граждан России. Это касается россиян с небиометрическими загранпаспортами.