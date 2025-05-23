Литва закрывает въезд для некоторых граждан России: кого это коснется

С 1 июня ряд россиян не сможет посетить Литву по небиометрическим паспортам

С 1 июня 2025 года некоторые граждане России с небиометрическими загранпаспортами больше не смогут посещать Литву. Запрет не распространится в том числе на россиян, совершающих транзитный проезд на поезде через Литву в Калининград и обратно, сообщили в литовском МИД.

Внешнеполитическое ведомство Литвы проинформировало, что с 1 июня страна перестанет признавать российские небиометрические паспорта в качестве действительных проездных документов для въезда на свою территорию. Небиометрические паспорта россиян, имеющих вид на жительство (ВНЖ) в Литве или ВНЖ, выданное другой страной Евросоюза, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны, продолжат признавать до 1 декабря 2025 года. У этой категории людей есть время для замены своих документов на биометрические, добавили в литовском МИД.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что подобные меры ранее уже вводили в странах Евросоюза, и Вильнюс присоединился к этой практике.

«Биометрические паспорта затрудняют подделку личности, и наши граждане будут чувствовать себя в большей безопасности», — цитирует радио «Sputnik Литва» главу литовской дипломатии.

Руководитель МВД Литвы Владислав Кондратович добавил, что решение о непризнании небиометрических паспортов граждан России является «необходимым» в реалиях изменившейся мировой обстановки. По его словам, такой шаг соответствует «интересам национальной безопасности» государства.