В Липецкой области поезд врезался в трактор, есть пострадавший
Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и поезда произошло вечером 17 сентября на автодороге Телегино в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии пострадал 48-летний тракторист, сообщает «Бриф24».
Вечером 17 сентября на автодороге Телегино в Становлянском районе Липецкой области трактор столкнулся с железнодорожным составом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, за рулем трактора находился 48-летний мужчина.
В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.