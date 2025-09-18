сегодня в 21:32

В Липецкой области поезд врезался в трактор, есть пострадавший

Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и поезда произошло вечером 17 сентября на автодороге Телегино в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии пострадал 48-летний тракторист, сообщает «Бриф24» .

Вечером 17 сентября на автодороге Телегино в Становлянском районе Липецкой области трактор столкнулся с железнодорожным составом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, за рулем трактора находился 48-летний мужчина.

В результате столкновения водитель получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

