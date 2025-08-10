В Ленобласти мужчина подкинул гранату в бюстгальтер соседке по коммуналке

В Ленинградской области 40-летний мужчина подкинул гранату в соседке по коммуналке после скандала. Полицейские его задержали, сообщает 47news.ru .

Инцидент произошел утром 5 августа в коммунальной квартире на улице Карла Маркса в Кингисеппе. По словам женщины, после скандала с соседом она обнаружила в своем бюстгальтере предмет, похожий на гранату. Затем сосед забрал опасный предмет и ушел в свою комнату.

В ночь на 9 августа правоохранительные органы задержали мужчину. Опасным предметом оказалась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, которая начала разрушаться от коррозии. Гранату изъяли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). Позднее было установлено, что мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение вреда средней тяжести.