В Ленобласти «блогер» пытался затащить школьницу в Mercedes и надругался над ней

В городе Лодейное Поле Ленинградской области 16-летняя школьница возвращалась домой, когда к ней подъехал премиальный минивэн Mercedes. Водитель попытался затащить девушку в машину и совершил в отношении нее развратные действия, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел посреди дня на Октябрьском проспекте. Недалеко от этого места находится школа, в которой учится пострадавшая. Когда девочка возвращалась домой, к ней подъехал черный фугон. Оттуда выскочил водитель, который попытался затащить несовершеннолетнюю в машину.

Школьница начала сопротивляться. После борьбы она сумела вырваться из рук похитителя. Прибежав домой, она в слезах рассказала обо всем родителям. Те обратились в полицию.

Злоумышленника задержали на трассе под Санкт-Петербургом. Он успел отъехать от места преступления на 180 км. Оказалось, что 38-летний мужчина приехал в Лодейное Поле из Северной столицы. Он называет себя блогером и ведет соцсети, где выкладывает контент про премиальные автомобили.

Машина, на которой он приехал похищать школьницу, служебная. Она принадлежит мусоросборной компании, в которой работает мужчина. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера.

