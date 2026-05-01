Число гнезд малой поганки растет в Подмосковье

Популяция малой поганки увеличивается в Московской области с 2018 года. Орнитологи фиксируют устойчивый рост числа гнездящихся пар, особенно в Бисеровском рыбхозе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Данные наблюдений опубликованы в журнале «Московка». Малая поганка занесена в Красную книгу Московской области под 1 категорией как очень редкий и нерегулярно гнездящийся вид за пределами основного ареала. В 2018–2020 годах встречи с этой птицей были единичными и носили случайный характер.

В последующие годы численность начала расти. Особенно часто малую поганку отмечают в Бисеровском рыбхозе, где система нагульных и выростных прудов на реке Большая Сестра стала одним из наиболее подходящих мест для водных и околоводных птиц. Сейчас на каждом водоеме рыбхоза и в прилегающих урочищах гнездится от пяти до десяти пар.

Специалисты считают, что при сохранении благоприятных условий через несколько лет численность редкого вида в Подмосковье может значительно увеличиться. Малая поганка отличается необычным поведением: при атаке хищников она не взлетает, а мгновенно ныряет и отплывает под водой, чтобы вынырнуть в другом месте. Особое строение лап позволяет птице быстро уходить на глубину и уверенно чувствовать себя в воде.

