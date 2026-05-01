В Красногорске построят подземный паркинг на 790 мест

Подземный паркинг на 790 машино-мест построят в жилом комплексе «Левел Лесной» в поселке Отрадное городского округа Красногорск. Стоянку оборудуют в двух строящихся домах — № 24 и № 26. Проект реализует девелопер Level Group, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Одноуровневый подземный паркинг разместят в домах, рассчитанных на восемь корпусов. В доме № 26 предусмотрено 586 машино-мест, в доме № 24 — 204. Стоянка будет отапливаемой: температура зимой не опустится ниже плюс пяти градусов. Попасть на парковку жители смогут напрямую с жилых этажей на лифте.

Размещение автомобилей под землей позволит освободить дворы от машин и создать более комфортную среду. По проекту в каждом из домов комплекса предусмотрены подземные парковочные пространства.

ЖК «Левел Лесной» сочетает современную архитектуру и развитую инфраструктуру. На территории запланированы частная школа и два детских сада, на первых этажах разместятся торговые помещения. Для детей оборудуют игровые и спортивные зоны.

В комплексе уже проживают более 10 тыс. человек. Его ключевая особенность — собственный лесопарк площадью 5,1 га с прогулочными и беговыми маршрутами, беседками, площадками для настольного тенниса и зоной для выгула собак.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.