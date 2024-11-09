В Ленобласти 20-летний парень насмерть сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Фото - © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

сегодня в 20:41

Полиция Петербурга и Ленобласти ищет водителя смертельного ДТП с ребенком

В поселке имени Морозова Всеволожского района водитель 2004 года рождения насмерть сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Полиция ищет сбежавшего парня, пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно установлено, что авария произошла 9 ноября. Автомобилем марки ВАЗ-2104, по оперативной информации, управлял парень 2004 года рождения. Он наехал на ребенка вне зоны пешеходного перехода и скрылся.

Мальчик скончался на месте от полученных травм. Уточняется, что молодой автомобилист бросил машину на месте аварии.

По факту случившегося проводится проверка.