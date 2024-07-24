В Ленинском округе задержали подозреваемого в краже инвалидной коляски
Фото - © Управление МВД России по Ленинскому городскому округу
Сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали местного жителя, который украл индивидуальное средство передвижения, после того, как ему была оказана медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
«В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от представителя одного из медицинских учреждений округа о краже инвалидной коляски из приемного отделения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, которой после оказания ему медицинской помощи украл индивидуальное средство передвижения. Похищенное имущество изъято по месту жительства злоумышленника и возвращено владельцу», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.
В отношении задержанного дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».
«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.