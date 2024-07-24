В Ленинском округе задержали подозреваемого в краже инвалидной коляски

Сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали местного жителя, который украл индивидуальное средство передвижения, после того, как ему была оказана медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от представителя одного из медицинских учреждений округа о краже инвалидной коляски из приемного отделения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, которой после оказания ему медицинской помощи украл индивидуальное средство передвижения. Похищенное имущество изъято по месту жительства злоумышленника и возвращено владельцу», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

В отношении задержанного дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.