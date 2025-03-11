В Ленинском округе за сутки заменят окна, разбитые беспилотниками

В Ленинском городском округе продолжаются восстановительные работы в квартирах жилых домов, пострадавших от попадания беспилотников ВСУ в ночь на 11 марта. Установить новые окна взамен разбитых планируется уже завтра, 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящий момент сотрудники управляющей компании приступили к закладке окон временным материалом, чтобы защитить помещения от ветра и влаги. Предварительно наши волонтеры подготовили пострадавшие квартиры, убрали мусор, уцелевшие личные вещи жителей переместили в другие комнаты, а специалисты управления ЖКХ произвели необходимые замеры, по которым уже сегодня будут изготовлены и завтра установлены новые стеклопакеты», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он уточнил, что ранее представители администрации муниципалитета провели обход квартир в пострадавших домах и составили перечень необходимых видов работ в помещениях, куда попали обломки летательных аппаратов и поражающие элементы.

В случае обнаружения повреждений, например, выбитых окон в своем жилье, жители могут обратиться в мобильный штаб, организованный напротив дома № 5к1 в Западном квартале в Сапроново.

Ранее сообщалось, что жильцы пострадавших квартир временно размещены в офисе управляющей компании «Тройка Комфорт», с ними работают волонтеры. Всем, получившим травмы, была своевременно оказана медицинская помощь.

Серьезных ранений на территории Ленинского округа никто не получил.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.