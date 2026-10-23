В Ленинском округе локализовали пожар на складе на площади 320 кв м

Пожар на складе с автомобильными покрышками и паллетами в промзоне на 23-м км Каширского шоссе локализовали 23 октября в 07:27 на площади 320 кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Возгорание склада с автомобильными покрышками и паллетами произошло 23 октября в промзоне на 23-м км Каширского шоссе в Ленинском округе. По информации единой дежурно-диспетчерской службы округа, к прибытию первого пожарного подразделения в 06:05 площадь пожара составляла 600 кв. м.

К тушению привлекли шесть единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. В 07:27 пожар локализовали на площади 320 кв. м.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.