В кузбасском Новокузнецке женщина избила двух фельдшеров
Фото - © Медиасток.рф
В Новокузнецке Кемеровской области 7 марта 30-летняя женщина избила двух фельдшеров скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кузбассу.
Инцидент произошел в подъезде на улице Кутузова. Машина СМП приехала из-за звонка о необходимости предоставить девушке медпомощь.
На врачей набросилась 30-летняя девушка. Ее допрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство»).
В ближайшее время девушке планируют выбрать меру пресечения. Проводятся следственные действия.
