В Кузбассе женщина прятала наркотики в плюшевой игрушке

В Прокопьевске задержали 34-летнюю женщину, которую остановили правоохранители в Киселевске за рулем собственной машины. При осмотре автомобиля внимание полицейских привлек плюшевый дельфин, внутри которого они нашли наркотики, сообщает Сiбдепо .

После вскрытия мягкой игрушки внутри оказались наркотические вещества. Предварительно установлено, что в дельфине находились 34 свертка с «солью».

По данным регионального управления полиции, задержанная занялась противозаконной деятельностью после общения с неизвестным в интернете. Оперативники установили, что женщина откликнулась на объявление в мессенджере о возможности заработка и дала согласие работать курьером для онлайн-точки по распространению запрещенных веществ.

Часть запрещенных веществ задержанная спрятала, а остальное решила использовать сама. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. За это преступление женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет. В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

