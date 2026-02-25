В Кузбассе женщина прятала наркотики в плюшевой игрушке
В Прокопьевске задержали 34-летнюю женщину, которую остановили правоохранители в Киселевске за рулем собственной машины. При осмотре автомобиля внимание полицейских привлек плюшевый дельфин, внутри которого они нашли наркотики, сообщает Сiбдепо.
После вскрытия мягкой игрушки внутри оказались наркотические вещества. Предварительно установлено, что в дельфине находились 34 свертка с «солью».
По данным регионального управления полиции, задержанная занялась противозаконной деятельностью после общения с неизвестным в интернете. Оперативники установили, что женщина откликнулась на объявление в мессенджере о возможности заработка и дала согласие работать курьером для онлайн-точки по распространению запрещенных веществ.
Часть запрещенных веществ задержанная спрятала, а остальное решила использовать сама. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. За это преступление женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет. В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.
