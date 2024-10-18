В Кузбассе за два дня найдены два тела женщин без признаков жизни

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Второе за два дня тело было обнаружено в Кузбассе

В микрорайоне Абашево Новокузнецка жителей удивила шокирующая находка — были обнаружены тела двух мертвых женщин в течение двух дней, сообщает «Сiбдепо» .

Первое тело, найденное накануне в овраге, принадлежит девушке, одетой в розовые штаны и белую куртку. Об этом сообщили в социальных сетях.

На следующий день поступила информация о втором теле, найденном на конечной остановке за пятиэтажным домом без признаков жизни.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, смерть первой женщины, скорее всего, не имеет криминального характера. В связи с находкой второго тела в Абашево начата проверка следственными органами Кузбасса.

«Признаков криминала пока не обнаружено. Следователи работают на месте, организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.