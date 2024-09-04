В Кузбассе водитель без прав вынудил полицию открыть стрельбу во время погони

сегодня в 11:33

В Кузбассе полиция со стрельбой задержала 19-летнего водителя без прав

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки 19-летнего нарушителя без водительского удостоверения, сообщает «Сiбдепо» .

По данным регионального МВД, на улице 1-й Телеут в Белове полицейские попытались остановить легковую машину ВАЗ-21074 с тонированными стеклами, однако водитель проигнорировал их требование.

«Уходя от погони, лихач неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу дорожно-транспортного происшествия», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители во время погони были вынуждены открыть стрельбу по колесам. Молодого человека задержали, на него составили 12 протоколов.

Также злоумышленника привлекли к административной ответственности, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Парню назначили штраф.