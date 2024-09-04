В Кузбассе водитель без прав вынудил полицию открыть стрельбу во время погони
Фото - © Медиасток.рф
В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки 19-летнего нарушителя без водительского удостоверения, сообщает «Сiбдепо».
По данным регионального МВД, на улице 1-й Телеут в Белове полицейские попытались остановить легковую машину ВАЗ-21074 с тонированными стеклами, однако водитель проигнорировал их требование.
«Уходя от погони, лихач неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу дорожно-транспортного происшествия», — подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители во время погони были вынуждены открыть стрельбу по колесам. Молодого человека задержали, на него составили 12 протоколов.
Также злоумышленника привлекли к административной ответственности, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Парню назначили штраф.