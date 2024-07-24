В Кузбассе школьник угнал иномарку отца, когда тот уснул

В Кузбассе школьника задержали за езду на угнанной у отца машине

Юный житель Кемеровской области сел за руль отцовской машины, не имея водительских прав. Нарушителя поймали в Новокузнецком округе, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу дорожной полиции.

По данным правоохранителей, 15-летний подросток угнал иномарку Skoda у своего отца, который в этот момент спал. Юноша отправился кататься по району со своим другом, а позже планировал вернуть авто.

Однако экипаж ДПС остановил школьника в поселке Металлургов. После того, как выяснились возраст и личность водителя, на место вызвали его отца. По итогу полицейские составили административные протоколы.

В ближайшее время инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проведут беседу со школьником и его родителями. После этого их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.