В Кузбассе разыскивают водителя, который переехал лося и сбежал

сегодня в 13:09

В Кемеровской области автомобилист сбил лося и скрылся

В Новокузнецком муниципальном округе ранним утром сбили лося. Виновник случившегося покинул место аварии, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровское ГИБДД.

О происшествии полиции сообщили примерно в 04:00 пятницы. Двигаясь по трассе Бийск – Новокузнецк, автомобилист совершил наезд на лося. После аварии он покинул место ДТП и скрылся.

В данный момент правоохранители заняты поисками сбежавшего водителя. Информации о состоянии лося не приводилось.

На появившихся в Сети кадрах, как утверждается, с места аварии можно заметить, как обездвиженный лось лежит на обочине трассы.