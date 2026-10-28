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В Кузбассе поезд сбил медведя

Происшествия

В Кемеровской области медведь погиб под грузовым поездом: машинист пытался остановить состав, но расстояния не хватило, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

Столкновение произошло в ночь на 28 октября возле остановочного пункта 417-й км неподалеку от населенного пункта Калтан.

«Расстояние оказалось недостаточным, предотвратить наезд не удалось. На движение пригородных поездов ситуация не повлияла», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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