В Кузбассе пятеро водителей слили почти 60 тонн дизеля на 2,8 млн рублей

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В Кузбассе пятеро мужчин обвиняются в краже почти 60 тонн дизтоплива

В Кемеровской области пятеро мужчин обвиняются в хищении почти 60 тонн дизельного топлива на 2,8 млн рублей. Фигуранты отказались давать показания и сотрудничать со следствием, сообщает «Сiбдепо» .

По данным пресс-службы регионального главка МВД России, пятерым кузбассовцам в возрасте от 33 до 52 лет инкриминируют ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Следствие считает, что мужчины трудились водителями-экспедиторами в компании по транзиту нефтепродуктов. В организации фигуранты договорились сливать топливо, которое должно было пойти для двигателей технологического оборудования.

«Они разработали методы конспирации, соблюдение которых позволяло им на протяжении длительного времени заниматься противоправной деятельностью», — сообщили в МВД.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.