В Кузбассе отец и сожительница получили срок за пытки дочери

В Кузбассе вынесли приговор мужчине и его сожительницу за истязание дочери

В Кузбассе суд приговорил мужчину и его сожительницу к реальным срокам за истязание малолетней дочери. Осужденные получили более четырех лет колонии, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-центра судов Кузбасса, отец систематически избивал дочь кожаным ремнем с пряжкой, наносил удары по голове и телу, использовал кипятильник со шнуром. От побоев ребенок падал со стула.

Сожительница также применяла ремень от сумки и шнур от зарядного устройства, таскала девочку за волосы и бросала по комнате. В бане женщина ударила ребенка железным ковшом по носу.

У пострадавшей зафиксировали многочисленные синяки и ссадины, а также рубец на носу. В суде обвиняемая пыталась переложить вину на отца ребенка.

Суд назначил мужчине четыре года и один месяц колонии общего режима, женщине — четыре года лишения свободы. Оба взяты под стражу в зале суда. Также осужденные обязаны выплатить ребенку 200 тысяч рублей компенсации. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

