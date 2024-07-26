В Кузбассе оружейник взял полицейского на удушающий после просьбы о документах

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Жителю Кузбасса грозит колония за нападение на сотрудников ДПС

Житель города Полысаево (Кемеровская область) стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет колонии, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.

По данным ведомства, экипаж ГИБДД попросил остановиться водителя легковушки ВАЗ-2114. После просьбы предъявить документы, автомобилист набросился с кулаками на дорожных полицейских.

Злоумышленника помогли задержать бойцы Росгвардии. Выяснилось, что 41-летний нарушитель был судим за кражи и незаконный оборот оружия.

«Он хватал сотрудников полиции за форму, пытался ударить, а также применил к одному из них удушающий прием», — добавили в Следственном комитете.