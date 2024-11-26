В Кузбассе мужчина поджог автомобиль знакомого из-за разногласий в музыке

В Прокопьевске полицейские задержали 37-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге автомобиля своего знакомого. Поводом для конфликта стали разногласия по поводу музыкальных предпочтений, сообщает Ciбдепо.

30-летний житель Киселевска сообщил в полицию, что его автомобиль сгорел в результате действий знакомого. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС установили факт поджога, оценив ущерб в 250 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного розыска подозреваемый был быстро найден. Как выяснили полицейские, ссора произошла во время совместного застолья, где мужчины не смогли прийти к общей точке зрения по поводу музыки. В отместку за отказ включить любимые песни, злоумышленник облил иномарку бензином и поджег ее.

«Владелец автомобиля любил слушать популярную музыку. А его ранее судимый товарищ просил включить что-нибудь „более душевное“», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ о повреждении имущества, максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу.