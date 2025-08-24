сегодня в 10:11

В Кузбассе ищут шесть потерявшихся в лесу грибников

Около 100 человек участвуют в поисках пропавших грибников в Кузбассе. Как сообщили в полиции Юрги, 23 августа шесть местных жителей отправились за грибами из деревни Ясная Поляна и не вернулись домой, сообщает полиция Кузбасса .

Сразу после получения сигнала о пропаже людей были организованы масштабные поиски. В поисковой операции задействованы 42 сотрудника полиции из разных подразделений, а также волонтеры, спасатели и местные жители.

По последним данным, среди пропавших четыре женщины и два мужчины. Поиски продолжаются.

Полиция Кузбасса ищет грибников, пропавших в лесах сразу двух районов. Двое мужчин не вернулись из леса в Яшкинском и Новокузнецком округах. Поисковая операция проходит под личным контролем главы областного МВД генерал-лейтенанта Геннадия Корниенко.

«Будьте внимательны и тщательно готовьтесь к походам в лес! Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, спички, фонарик, минимальный запас еды и воды. Предупредите близких о маршруте и времени возвращения», — обратилась полиция Кузбасса к населению.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по короткому номеру с мобильного телефона «112».