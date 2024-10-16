В Кузбассе госавтоинспекторы спасли пенсионера

На 220 км автодороги «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк» к патрульному экипажу обратились водитель и пассажирка автомобиля Geely Coolray. Женщина сообщила, что ее пожилой отец, находившийся в машине, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и ему требуется помощь.

Лейтенант полиции Тихон Рогачев и старший лейтенант Артем Дубинин предложили женщине сопровождение в Новокузнецк. С включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом полицейские провели иномарку до Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. По прибытии они помогли пересадить мужчину в кресло-коляску и передали его медицинским работникам. После завершения этой миссии полицейские вернулись к своим обязанностям.

«Спасибо вам огромное, папе помогли. Он сейчас в больнице находится, состояние стабильное, он восстанавливается. Если бы не вы, могло бы быть все плачевнее», — сказала женщина.

Врачи оказали необходимую помощь пенсионеру, и его состояние стабилизировалось. Госавтоинспекция Кузбасса поделилась видео с моментом спасения мужчины.