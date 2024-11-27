В Кузбассе 17-летняя мать смеется над своим курящим ребенком

В Сети появилось видео, на котором мать из Белово смеется над курящим ребенком

В соцсетях распространилось видео, на котором, предположительно, несовершеннолетний мальчик курит, вызывая смех у своей матери. Ролик, снятый в Белово, вызвал волну негодования пользователей, сообщает Сiбдепо .

«17-летняя девушка, предположительно, родила в 14. Местные переживают за парнишку и хотят, чтобы семью проверили органы опеки», — отметили в Telegram-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, как мать подшучивает над ребенком, предлагая ему сигарету, а мальчик демонстрирует ей разбросанные по комнате табачные изделия, утверждая, что они принадлежат ей. Появление бабушки в кадре не изменяет ситуации.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, матери ребенка 17 лет, а родила она, предположительно, в 14. Пользователи выражают крайнее беспокойство по поводу благополучия ребенка и призывают органы опеки и правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

Комментарии полны осуждения и возмущения поведением матери, которая, вместо того, чтобы предотвратить вредные привычки у ребенка, смеется над ним, демонстрируя полное безразличие к его здоровью и развитию. Пользователи прогнозируют серьезные проблемы со здоровьем и развитием у мальчика в будущем из-за подобного обращения.