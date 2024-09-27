В Кузбассе 13-летняя девочка забеременела от судимого за изнасилование деда

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В Кузбассе 57-летний мужчина подозревается в изнасиловании своей внучки

В Кемеровской области в СИЗО поместили 57-летнего мужчину, подозреваемого в насильственном преступлении против своей внучки, сообщает «Сiбдепо» .

Издание пишет, что в интернете обсуждают ситуацию, связанную с 13-летней девочкой, находящейся на восьмом месяце беременности. Информация о ее положении появилась после недавнего визита школьницы в медицинское учреждение.

Подросток сообщила врачам, что весной проводила время у бабушки и дедушки. В ночное время дед, по словам несовершеннолетней, ложился рядом с ней и «что-то делал».

Известно, что 57-летний дедушка девочки имеет судимости за изнасилование, хулиганство и кражу.

В Следственном комитете Кузбасса подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

«Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили правоохранители.