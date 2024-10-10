В Курской области отменили ракетную опасность

сегодня в 16:08

Губернатор Смирнов: еще одну украинскую ракету сбили в Курской области

В Курской области успешно сбили запущенную ВСУ ракету. Губернатор региона Алексей Смирнов поблагодарил войска противовоздушной обороны России в своем Telegram-канале .

Политик призвал людей, нашедших осколки, не подходить к ним. Сообщить об обломках можно по номеру 112.

В 15:08 в Курской области объявили ракетную опасность. В 15:32 ее отменили. Мирным жителям разрешили выйти из укрытий.

Ранее Курск накрыло густым смогом и запахом гари. Минприроды пообещало проверить заводы и поля в городе и за его пределами.