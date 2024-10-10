Курск накрыло густым смогом и запахом гари
Фото - © Елена Орлова / Фотобанк Лори
Жители Курска пожаловались на то, что в городе появился густой смог. Также сильно пахнет гарью, сообщают «Вести».
Видимость снижена. На расстоянии несколько десятков метров ничего не видно.
Минприроды на фоне инцидента проверит заводы и поля, расположенные в городе и рядом с ним. Специалисты проверят, откуда появился запах гари.
Ранее сообщалось, что ЗРК «Тор-М2» развернули в Курской области. Они используются для уничтожения БПЛА противника.