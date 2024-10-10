Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» развернули в Курской области

сегодня в 05:30

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» группировки «Север» начали круглосуточную работу по защите воздушного пространства, заявили в Минобороны России.

«Важная задача зенитчиков — обеспечение прикрытия российских позиций, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами противника», — указано в сообщении ведомства.

ЗРК «Тор-М2» обнаруживает и поражает цели на расстоянии более 30 километров, в том числе, беспилотники, самолеты и крылатые ракеты.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, заняв несколько населенных пунктов в российском приграничье. Российская армия выбивает украинские войска, освобождая территории.