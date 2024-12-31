В Крыжополе три человека погибли из-за взрыва на предприятии

В Винницкой области Украины в поселке Крыжополь прогремел взрыв, унесший жизни трех человек, пишет ТАСС .

По данным местной полиции, инцидент случился после того, как бывший сотрудник предприятия зашел к своему экс-начальнику в рабочий кабинет. В момент детонации оба мужчины скончались мгновенно.

Происшествие также затронуло еще двух человек, получивших ранения различной степени тяжести. Несмотря на усилия медиков, один из пострадавших скончался во время оказания экстренной помощи. Правоохранительные органы региона в настоящее время работают на месте трагедии, выясняя все обстоятельства случившегося.

На объекте работает следственная группа, включающая экспертов-криминалистов и специалистов по взрывным устройствам.

Информация о характере предприятия и обстоятельствах инцидента пока не разглашается правоохранительными органами.