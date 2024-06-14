В Крыму заявили, что киевский режим целенаправленно охотится за журналистами РФ

Журналист Первых: смерть оператора НТВ говорит об охоте Киева за репортерами

Глава Крымского отделения союза журналистов России Вадим Первых считает, что смерть оператора НТВ Валерия Кожина из-за атаки ВСУ указывает на то, что Украина целенаправленно охотится за журналистами в зоне спецоперации, сообщает «Крым 24» .

По его мнению, киевский режим ведет осознанную охоту за работниками российских СМИ. По этой причине некоторые представители прессы гибнут в ходе СВО.

«Наши военкоры соблюдают все меры безопасности, но, к сожалению, все предусмотреть невозможно», — подчеркнул Первых.

Сотрудники Крымского отделения союза журналистов РФ выразили соболезнования родным погибшего оператора НТВ Валерия Кожина.

Мужчина часто работал в горячих точках: в Сирии, а также в Донецкой и Луганской республиках. В 2014 году его наградили медалью «За отвагу», в 2016 и 2018 году — медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и медалью Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».