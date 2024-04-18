В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки «Белая Масть»

сегодня в 21:20

12 членов группировки «Белая Масть» была задержана в Крыму, сообщает РИА Новости .

При осмотре, в телефонах членов группировки было обнаружены контакты и переписка с боевиками ВСУ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят задержание всех участников.

В правоохранительных органах отметили, что лидер ячейки в итоге скрылся в Грузии.

При этом действия командира группировки все это время координировал куратор с территории Украины.