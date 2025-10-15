В Крыму задержали женщин, распространявших мировой халифат среди мусульман

В Крыму была обнаружена и нейтрализована женская террористическая ячейка

В Крыму нейтрализована женская группа, распространявшая радикальные идеи о мировом халифате среди мусульман. Против участниц группы возбуждено уголовное дело, квалифицирующее их действия как деятельность террористической организации. Информацию о задержании четырех человек предоставили в центре общественных связей ФСБ РФ, сообщает «Царьград» .

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность законспирированной ячейки, состоящей из четырех россиянок, причастных к запрещенной в РФ международной террористической организации. Выявлено, что на полуострове члены этой структуры активно продвигали радикальные идеи среди мусульман Крыма, базирующиеся на доктрине всемирного халифата. Во время тайных встреч они занимались привлечением новых членов в свои ряды.

По информации, предоставленной ФСБ России, в результате оперативных мероприятий все члены ячейки задержаны.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты запрещенная в РФ пропагандистская литература, а также средства связи и электронные устройства, применявшиеся для террористической деятельности.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся организации и участия в деятельности террористической организации. Ведутся следствие и оперативно-разыскные мероприятия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.