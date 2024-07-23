сегодня в 16:34

В Крылатском в Москве столкнулись маршрутка и автобус коммунальщиков

В столичном Крылатском микроавтобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла на Рублевском шоссе в районе 22 дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Маршрутное такси в результате ДТП столкнулось с автомобилем коммунальщиков. От столкновения у газели полностью смяло кузов.

На месте аварии образовалась большая пробка. Также на место ДТП прибыли скорая помощь и ГИБДД.

Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.