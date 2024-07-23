В Крылатском в Москве столкнулись маршрутка и автобус коммунальщиков
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В столичном Крылатском микроавтобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла на Рублевском шоссе в районе 22 дома, сообщает Telegram-канал«Осторожно, Москва».
Маршрутное такси в результате ДТП столкнулось с автомобилем коммунальщиков. От столкновения у газели полностью смяло кузов.
На месте аварии образовалась большая пробка. Также на место ДТП прибыли скорая помощь и ГИБДД.
Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.