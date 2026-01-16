В Красноярске задержали водителя, сбежавшего с места ДТП со школьным автобусом

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сбежавшего с места аварии на красноярской трассе со школьным автобусом и легковушкой Toyota, в результате которого погибла девушка-водитель иномарки, сообщает краевой главк МВД.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Ford. Совершая обгон по «встречке», понимая, что не успевает завершить маневр, 33-летний водитель попытался вернуться на свою полосу, в результате чего допустил столкновение с Toyota, которую вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

14 января в Красноярском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате происшествия погибла молодая девушка, а один из школьников получил травмы.

Предварительно известно, что авария произошла на трассе «Саяны», соединяющей Минусинск и Красноярск. На отрезке пути автобус, перевозивший 13 школьников, столкнулся с легковым автомобилем. За рулем легковушки была молодая девушка, она погибла на месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.